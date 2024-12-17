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09:59, 17 декабря 2024Россия

Боец ВСУ рассказал о приказе расстреливать мирных жителей под Курском

Боец ВСУ Вербицкий: командование приказало расстреливать жителей Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало подразделениям, набранным из бывших осужденных, расстреливать мирных жителей Курской области. Об этом заявил попавший в плен украинский боец Дмитрий Вербицкий, его слова приводит РИА Новости.

По словам Вербицкого, командиры позволили им не церемониться с местными во время вторжения в регион.

«Приказ командира был мирное население… если оно попадется, особо не церемониться, при необходимости — расстреливать, в таком плане», — рассказал пленный. Он добавил, что подразделения из бывших осужденных также промышляли мародерством и прицельно «вели поиск продуктов и чего-нибудь ценного».

Фамилию командира, отдавшего такой приказ, боец ВСУ не назвал.

Ранее жительница села Плехово Курской области Нина Крюкова рассказала, что бойцы ВСУ поджигают дома. Из-за этого местные старались не ночевать дома, добавила она. Женщина уточнила, что в Плехово целыми остались около 10-15 домов.

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