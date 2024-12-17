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07:53, 17 декабря 2024Россия

Жительница рассказала о поджигающих дома бойцах ВСУ в Курской области

Жительница Плехово Крюкова: ВСУ поджигали жилые дома в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) поджигали дома местных жителей в Курской области. Об этом сообщила жительница Плехово Нина Крюкова, ее цитирует РИА Новости.

«Двадцать пятого августа мы погорели. До этого жили все время по лесам, по садам. В доме ни единственного дня не ночевали, потому что ... [атаковали] дроны, украинцы ходили по хатам и поджигали дома», — рассказала женщина.

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По ее словам, в Плехово целыми остались около десяти-пятнадцати домов. В один из дней в августе семьи местных жителей вернулись в свои дома переночевать, но в ту же ночь ВСУ атаковали мирных жителей, из-за чего загорелись дома в населенном пункте.

Ранее жительница Суджи Курской области Наталья рассказала о возвращении из украинского плена, в котором находилась вместе с 14-летней дочерью в течение трех месяцев. Они вместе с соседями не смогли эвакуироваться из-за интенсивных обстрелов. Затем в город вошли бойцы ВСУ и сообщили, что российские военные якобы не ждут мирных жителей.

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