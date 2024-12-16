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22:15, 16 декабря 2024Россия

Жительницы Суджи рассказали о возвращении из плена

RT: жительница Суджи и ее дочь три месяца находились в плену ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба врио губернатора Курской области / РИА Новости

Жительница Суджи Курской области Наталья и ее 14-летняя дочь три месяца находились в плену у Вооруженных сил Украины (ВСУ). О возвращении на родину женщина рассказала телеканалу RT.

По ее словам, они вместе с соседями не смогли эвакуироваться из-за интенсивных обстрелов. Затем в город вошли бойцы ВСУ и сообщили, что российские военные якобы не ждут мирных жителей.

«Военные ВСУ говорили: "Вы все не жильцы". Люди просили их, чтобы нас выпустили. А они отвечали, будто бы нас российские же военные и расстреляют, когда мы к ним пойдем. И что обменивать нас не будут. У украинских военных свои планы были на наш счет», — рассказала Наталья.

До конца августа женщина вместе с дочерью прятались в подвале интерната, после чего бойцы ВСУ приказали занять пустующие дома. Все это время украинские военные морально давили на мирных жителей, рассказывают собеседницы телеканала.

7 ноября за жителями прибыли представители Красного Креста и убедили их уехать в Сумы вместе с волонтерами. Там женщин разместили в больнице, а затем в пункте временного размещения.

Сейчас Наталья с дочерью находятся в пункте временного размещения в Курске. Школьница постепенно возвращается к учебе.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.

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