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10:20, 17 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР оценили шансы ВСУ на успех в кураховском кармане

Пушилин: У ВСУ не остается перспектив в кураховском кармане в ДНР
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

У подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавших в кураховский карман в Донецкой народной республике (ДНР), нет шансов на успех. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«История с этим карманом подходит к логическому завершению. И сейчас мы видим, что развернулись бои в районе населенного пункта Улаклы. В общем-то, перспектив каких-то у противника там не остается», — сообщил Пушилин.

По словам главы ДНР, российские военные планомерно продвигаются вперед. Он добавил, что армия России сохраняет инициативу почти по всей линии фронта.

Ранее стало известно о прорыве российских подразделений в тыл ВСУ в ДНР. Сообщалось об успешном штурме села Новоселка.

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