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21:39, 16 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные прорвались в тыл ВСУ в Донецкой области

Армия России прорвалась в тыл ВСУ в Новоселке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские военные совершили успешный штурм села Новоселка, расположенного за Великой Новоселкой в Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что механизированная колонна техники с десантом прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в деревню и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем техника начала отходить под огнем. По данным военкоров, в настоявщее время в селе находится около 20 пехотинцев: они пытаются закрепляться, засев в домах.

Ранее сообщалось, что армия России начала активно атаковать ВСУ в Днепропетровской области. Группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238-й артиллерийской бригады 8-й армии ВС России ударом «Ланцета» Х-51М вывела из строя грузовика украинских войск. В результате удара была уничтожена часть живой силы в машине.

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