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02:04, 15 февраля 2025Россия

Армия России начала атаковать ВСУ в Днепропетровской области

Армия России начала активно атаковать ВСУ в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Армия России начала активно атаковать ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что группа «Беркут» ударно-разведывательного дивизиона 238 артиллерийской бригады 8 армии ВС России ударом «Ланцета» Х-51М вывела из строя грузовика украинских войск. В результате удара была уничтожена часть живой силы в машине.

В ночь на 11 февраля Вооруженные (ВС) силы России начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщили, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр».

В конце января украинский аналитический проект Deep State сообщил, что российские военные продвинулись в Донецкой народной республике.

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