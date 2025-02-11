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10:19, 11 февраля 2025Бывший СССР

На Украине началась вторая волна массированных ударов. Россия атаковала крылатыми ракетами «Калибр»

ВС России начали массированный ракетный удар по Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В ночь на 11 февраля Вооруженные (ВС) силы России начали массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщили, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр».

Уточняется, что ракеты летят с юга республики на северо-восток, в сторону Полтавской области. Позже в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уточнили, что в сторону этого региона направлены и баллистические ракеты. Снаряды держат курс в направлении Александрии, Светловодска и Кременчуга.

В данный момент в Киеве и в большинстве регионов страны объявлена воздушная тревога.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

На Украине предупредили о второй волне массированного удара по объектам ВСУ

Мониторинговые каналы на Украине сообщили о начале второй волны массированной ракетной атаки ВС России по военным объектам ВСУ.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» проинформировали о пуске крылатых ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС. «"Прием" ожидается в 07:30-08:00 по киевскому (в 08:30–09:00 по мск) времени», — уточнили военкоры. На канале добавили, что в ночь на 11 февраля российские военные применили для удара по противнику авиационные крылатые ракеты X-69 и ракетные комплексы «Искандер».

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В Telegram-канале «Страна.ua» добавили, что массированному удару, но уже с использованием беспилотников, подверглась и Харьковская область. С разных сторон ВС России атаковали объекты противника в Змиевском и Харьковском районах при помощи «Шахедов».

При этом были зафиксированы прилеты в столбы и трансформаторы ЛЭП, на фоне ударов в нескольких районах региона пропадал свет. Также местные жители сообщали о взрывах.

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

На фоне массированной атаки ВС РФ на Украине ввели отключения электроэнергии

На фоне сообщений о взрывах в результате массированной ракетной атаки ВС России в большинстве областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом заявил глава Минэнерго республики Герман Галущенко.

С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии

Герман Галущенкоглава Минэнерго Украины

Украинский министр уточнил, что сейчас почти на всей территории страны объявлена воздушная тревога. По его словам, российские войска наносят удары по газовой инфраструктуре. Галущенко добавил, что по состоянию на утро энергообъекты якобы остаются под угрозой новых атак.

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