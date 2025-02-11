Украинские дроны массово атаковали Саратовскую область. Загорелся нефтеперерабатывающий завод

Опубликовано видео взрыва в Энгельсе Саратовской области после атаки ВСУ

Ранним утром 11 февраля под массовую атаку украинских дронов попала Саратовская область.

Налет БПЛА произошел около 4 часов утра. Звуки взрывов раздались над Саратовом и Энгельсом. Позже стало известно о пожаре на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

Появились видео последствий атаки

Местные жители услышали громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди. В Энгельсе они были слышны также со стороны местного аэродрома. Кроме того, сработала сирена оповещения.

Позднее поступила информация о пожаре в районе Саратовского нефтеперерабатывающего завода. По словам очевидцев, в его сторону двигались пожарные автомобили.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Появились также многочисленные видеозаписи последствий атаки. На одной из них слышен звук мощного взрыва в Энгельсе, после которого включается сигнализация большого числа автомобилей. Вся видеозапись сопровождается работой сирены, предупреждающей об опасности. Очевидцы рассказали, что от взрывной волны в домах затряслись стекла. На другой, предположительно, запечатлен момент уничтожения беспилотника — слышен звук работы мотора дрона, за которым следует мощный взрыв. После него видны искры и яркая вспышка в небе. «Вот это доброе утро», — говорит автор видео за кадром.

Над регионом сбили 18 беспилотников

Губернатор области Роман Бусаргин еще в 3:47 сообщил об угрозе атаки БПЛА, поступившей от министерства обороны. «Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — добавил он.

Спустя два часа глава региона отчитался о ликвидации дронов. «Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове», — сообщил он, не уточняя объект. По его данным, пострадавших нет. Чуть позже он сообщил, что пожар на нефтезаводе потушили.

Минобороны же сообщило, что всего за ночь ВСУ выпустили 40 беспилотников. 18 из них средства противовоздушной обороны перехватили над Саратовской областью.

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Из-за атак в аэропорту Саратова, а также Казани, Кирова и Ульяновска временно ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности. Кроме того, Приволжская железная дорога сообщила, что «по техническим причинам» задерживаются электрички и поезда в Саратове, на перегоне Сазанка — Нефтяная. Станции расположены на разных берегах Волги, между ними проложен железнодорожный мост.