В четырех российских аэропортах ввели ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили полеты

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В этих четырех воздушных гаванях временно ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности.

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. Предположительно, украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, о взрывах в небе над городом рассказали и жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.