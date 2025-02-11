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07:36, 11 февраля 2025Путешествия

В четырех российских аэропортах ввели ограничения на взлет и посадку самолетов

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ограничили полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В этих четырех воздушных гаванях временно ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности.

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. Предположительно, украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, о взрывах в небе над городом рассказали и жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

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