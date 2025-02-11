Губернатор прокомментировал атаку ВСУ на Саратов

Губернатор Бусаргин: В Саратове после атаки ВСУ повреждено предприятие

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждению на промышленном предприятии в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники, а к пожару на предприятии привело падение обломков.

«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — сказал он.

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. По данным Mash, украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, о взрывах в небе над городом рассказали и жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.