Жители еще одного российского города сообщили о взрывах

Mash: Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе над городом

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

«После падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар. О пострадавших и разрушениях на земле пока неизвестно», — уточняется в публикации.

Ранее о взрывах сообщили жители Энгельса в Саратовской области. По словам очевидцев, громкие взрывы и звуки, напоминающие автоматные очереди, начали раздаваться в стороне аэродрома около четырех часов утра. Кроме того, как утверждают местные жители, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.