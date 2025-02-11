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05:18, 11 февраля 2025Россия

Жители еще одного российского города сообщили о взрывах

Mash: Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе над городом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетПожар в Энгельсе

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Жители Саратова сообщили о звуках взрывов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным Mash, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали местный нефтеперерабатывающий завод.

«После падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар. О пострадавших и разрушениях на земле пока неизвестно», — уточняется в публикации.

Ранее о взрывах сообщили жители Энгельса в Саратовской области. По словам очевидцев, громкие взрывы и звуки, напоминающие автоматные очереди, начали раздаваться в стороне аэродрома около четырех часов утра. Кроме того, как утверждают местные жители, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

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