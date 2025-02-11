В российском городе раздались взрывы

Shot: Жители Энгельса сообщили о взрывах в небе над городом

Жители Энгельса в Саратовской области сообщили о взрывах в небе над городом. Telegram-канал Shot пишет, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, громкие взрывы и звуки, напоминающие автоматные очереди, начали раздаваться в стороне местного аэродрома около четырех часов утра. Кроме того, как утверждают местные жители, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Согласно предварительной информации, уничтожено несколько воздушных целей. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого губернатор российского региона Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.