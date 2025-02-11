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04:45, 11 февраля 2025Россия

В российском городе раздались взрывы

Shot: Жители Энгельса сообщили о взрывах в небе над городом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Жители Энгельса в Саратовской области сообщили о взрывах в небе над городом. Telegram-канал Shot пишет, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, громкие взрывы и звуки, напоминающие автоматные очереди, начали раздаваться в стороне местного аэродрома около четырех часов утра. Кроме того, как утверждают местные жители, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.

Согласно предварительной информации, уничтожено несколько воздушных целей. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого губернатор российского региона Роман Бусаргин предупреждал об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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