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03:23, 10 февраля 2025Россия

Власти раскрыли подробности атаки украинского дрона в Краснодаре

Кондратьев: обломки БПЛА упали на техническое помещение крыши дома в Краснодаре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Shot

В Краснодаре обломки беспилотника упали на техническое помещение крыши дома в жилом комплексе «Центральный». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Власти раскрыли подробности атаки: дрон был сбит над городом, его части рухнули на надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы производят поквартирный обход, чтобы уточнить, не повреждены ли жилые помещения.

Информацию о происшествии уточнил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник около двух часов ночи.

«Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали», — сообщил он.

Момент атаки дрона попал на видео. На кадрах видно, что аппарат взрывается над многоэтажкой. О звуках взрывов и работе средств ПВО также рассказали жители Славянска-на-Кубани. По их словам, произошло не менее десяти взрывов, перед этим был слышен звук, похожий на пролет дрона.

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