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03:02, 10 февраля 2025Россия

Момент взрыва украинского беспилотника над жилым домом в Краснодаре попал на видео

Shot опубликовал момент взрыва украинского БПЛА над домом в Краснодаре
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал Shot

Момент взрыва украинского беспилотника над жилым домом в Краснодаре попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

По его данным, обломки сбитого БПЛА упали на крышу жилой многоэтажки на улице Буденного. На место выехали экстренные службы.

Официальной информации по поводу атаки беспилотников на данный момент не поступало, неизвестно, если ли пострадавшие и разрушения.

Ранее о звуках взрывов и работе средств противовоздушной обороны (ПВО) рассказали жители Славянска-на-Кубани. По их словам, произошло не менее десяти взрывов, перед этим был слышен звук, похожий на пролет дрона.

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