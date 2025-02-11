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07:32, 11 февраля 2025Россия

Момент мощного взрыва в российском городе попал на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва в Энгельсе Саратовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного взрыва в Энгельсе Саратовской области, который, предварительно, был атакован Вооруженными силами Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен звук мощного взрыва, после которого включается сигнализация большого числа автомобилей. Вся видеозапись сопровождается работой сирены, предупреждающей об опасности. Очевидцы рассказали, что от взрывной волны в домах затряслись стекла.

В ночь на вторник, 11 февраля, жители Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов. Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о попытке атаки ВСУ на Саратов, где в результате оказалось повреждено промышленное предприятие. Данных об атаке на Энгельсе глава региона не приводил, ситуацию он никак не комментировал.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 беспилотников над Саратовской областью. Под удар всего попало пять регионов, где сбили четыре десятка дронов.

ЖЗЛ
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