Украина пыталась ударить по России четырьмя десятками беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 40 беспилотников над пятью регионами России

В ночь на вторник, 11 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре десятка беспилотников по пяти региогам России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь ВСУ выпустили 40 беспилотников — их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего летательных аппаратов —18 — перехватили над Саратовской областью.

Еще 13 летательных аппаратов сбили над Ростовской, 6 — над Брянской, 2 — над Волгоградской и один — над Белгородской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Вечером в понедельник, 10 февраля, ВСУ пытались атаковать Брянскую область. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, силы ПВО отразили атаку, пострадавших и разрушений, предварительно, нет.