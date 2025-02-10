В российском регионе отразили атаку дронов ВСУ

Богомаз: Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Брянскую область с применением БПЛА

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате случившегося нет, экстренные и оперативные службы работают на месте.

Ранее силы ПВО России обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. До этого в российском регионе после атаки БПЛА загорелся производственный объект. Также в Фокинском районе Брянска произошло несколько взрывов.