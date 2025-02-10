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21:33, 10 февраля 2025Россия

В российском регионе отразили атаку дронов ВСУ

Богомаз: Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Брянскую область с применением БПЛА
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате случившегося нет, экстренные и оперативные службы работают на месте.

Ранее силы ПВО России обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотника самолетного типа. До этого в российском регионе после атаки БПЛА загорелся производственный объект. Также в Фокинском районе Брянска произошло несколько взрывов.

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