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06:17, 11 февраля 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали Саратов

Mash: беспилотники ВСУ атаковали Саратов, начался сильный пожар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) над городом.

По утверждению СМИ, беспилотники были нацелены на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). После падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потвердил в своем Telegram-канале, что ПВО отразили атаку, в местах возможного падения обломков работают оперативные службы.

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