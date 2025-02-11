Дроны ВСУ атаковали Саратов

Mash: беспилотники ВСУ атаковали Саратов, начался сильный пожар

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жители сообщили о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) над городом.

По утверждению СМИ, беспилотники были нацелены на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). После падения обломков одного из беспилотников начался сильный пожар. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин потвердил в своем Telegram-канале, что ПВО отразили атаку, в местах возможного падения обломков работают оперативные службы.