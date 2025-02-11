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07:52, 11 февраля 2025Россия

Момент уничтожения беспилотника над Саратовской областью попал на видео

В сети появились кадры уничтожения беспилотника над Саратовской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника в Саратовской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На опубликованных в сети кадрах слышен звук работы мотора дрона, за которым следует мощный взрыв. После него видны искры и яркая вспышка в небе. «Вот это доброе утро», — слышен голос за кадром.

В ночь на вторник, 11 февраля, жители Саратова и Энгельса сообщили о звуках взрывов. Впоследствии губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о попытке атаки на Саратов, где в результате оказалось повреждено промышленное предприятие.

По данным Минобороны, за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 беспилотников над Саратовской областью. Под удар всего попало пять регионов, где сбили четыре десятка дронов.

ЖЗЛ
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