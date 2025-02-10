Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 10 февраля 2025Россия

«Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

Военкор Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Происходящее в Курской области должно приводить украинское общество в ужас, считает российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Он указал, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию украинская сторона только по официальным данным потеряла уже около 60 тысяч человек.

Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять

Евгений Поддубныйвоенкор

Военный корреспондент подчеркнул, что потери ВСУ не интересны западным партнерам Киева, так как они «пекутся об ущербе материальном, переводя число уничтоженной военной техники в денежный эквивалент». В связи с этим он адресовал свое сообщение именно обществу Украины, ведь, указал Поддубный, российские бойцы не собираются останавливаться.

ВСУ пытаются контратаковать на курском направлении

Несмотря на то что ВСУ предпринимают попытки контратаки в Курской области, бойцы Российской армии успешно отражают их. Только накануне военнослужащие армии России отразили три контратаки, нанеся удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах Курской области. Помимо живой силы, ВСУ также лишились техники. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 355 танков, 259 боевых машин пехоты, 204 бронетранспортера», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На следующий день Минобороны РФ поделилось роликом, на котором запечатлены 11 атак, проведенных расчетами FPV-дронов десантников 11-й бригады воздушно-десантных войск в Курской области.

Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, большая часть зашедших в Россию 6 августа солдат ВСУ на данный момент уничтожена. Он уточнил, что те формирования, что пока еще держатся под Курском, состоят в основном из мобилизованных.

Материалы по теме:
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по зданию школы-интерната в Судже. Там могли находиться пленные мирные жители
2 февраля 2025
«Пытали, потом застрелили». Солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны под Курском
«Пытали, потом застрелили». Солдаты ВСУ могли до смерти замучить ветерана Великой Отечественной войны под Курском
Сегодня
«Отчаянно хотел жить». Военкор Поддубный дал первое интервью после атаки дрона ВСУ и ранения
«Отчаянно хотел жить». Военкор Поддубный дал первое интервью после атаки дрона ВСУ и ранения
11 августа 2024

В приграничье стягивают солдат с других направлений

В силовых структурах рассказали, что сейчас ВСУ перебросили к Судже под Курском более трехсот военнослужащих с территории Сум и Чернигова. До этого также в Курскую область перенаправили часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, даже несмотря на активное стягивание сил, ВСУ все равно не смогут организовать еще одно наступление на данном участке фронта.

С потерей Курска [президент Украины Владимир] Зеленский станет неинтересен [для западного мира], поэтому, несмотря на огромные потери, на то, что на других фронтах идет прорыв обороны, он производит то, что считает нужным, пытается показать активизацию действий на курском направлении, хотя это и ведет к неоправданным потерям

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Закономерный финал бездумной атаки». Российский военкор заявил о потере ВСУ 60 тысяч солдат в Курской области

      Назван быстрый способ очистить микроволновку от жира

      Мужчина поверил в теорию заговора и расправился с детьми из-за их змеиной ДНК

      Известного музыканта потребовали признать иноагентом

      Лавров предупредил о пересмотре обязательств России перед международным организациями

      Пашинян и Макрон встретились в Елисейском дворце

      Москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла»

      В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

      Дочь Любови Толкалиной показала обнаженные фото

      Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше