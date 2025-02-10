Военкор Поддубный: События под Курском должны приводить Украину в ужас

Происходящее в Курской области должно приводить украинское общество в ужас, считает российский военный корреспондент Евгений Поддубный. Он указал, что с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию украинская сторона только по официальным данным потеряла уже около 60 тысяч человек.

Закономерный финал для бездумной и бесперспективной атаки противника в Курском приграничье: техника боевиков горит десятками единиц, судьба экипажей понятна. Здесь общие цифры потерь ВСУ должны уже не впечатлять, а ошеломлять Евгений Поддубный военкор

Военный корреспондент подчеркнул, что потери ВСУ не интересны западным партнерам Киева, так как они «пекутся об ущербе материальном, переводя число уничтоженной военной техники в денежный эквивалент». В связи с этим он адресовал свое сообщение именно обществу Украины, ведь, указал Поддубный, российские бойцы не собираются останавливаться.

ВСУ пытаются контратаковать на курском направлении

Несмотря на то что ВСУ предпринимают попытки контратаки в Курской области, бойцы Российской армии успешно отражают их. Только накануне военнослужащие армии России отразили три контратаки, нанеся удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах Курской области. Помимо живой силы, ВСУ также лишились техники. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 355 танков, 259 боевых машин пехоты, 204 бронетранспортера», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На следующий день Минобороны РФ поделилось роликом, на котором запечатлены 11 атак, проведенных расчетами FPV-дронов десантников 11-й бригады воздушно-десантных войск в Курской области.

Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, большая часть зашедших в Россию 6 августа солдат ВСУ на данный момент уничтожена. Он уточнил, что те формирования, что пока еще держатся под Курском, состоят в основном из мобилизованных.

В приграничье стягивают солдат с других направлений

В силовых структурах рассказали, что сейчас ВСУ перебросили к Судже под Курском более трехсот военнослужащих с территории Сум и Чернигова. До этого также в Курскую область перенаправили часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

По мнению военного эксперта, полковника в отставке Анатолия Матвийчука, даже несмотря на активное стягивание сил, ВСУ все равно не смогут организовать еще одно наступление на данном участке фронта.