Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 9 февраля 2025Россия

Российские войска отразили контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: Российская армия отразила три контратаки ВСУ в Курской области
Вячеслав Агапов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия отразила три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные группировки войск «Север» нанесли удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах области. Потери вражеских сил на этом направлении за последние сутки превысили более 320 военнослужащих.

В ходе контратаки были уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были уничтожены пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58,8 тыс. военнослужащих, 355 танков, 259 боевых машин пехоты, 204 бронетранспортера», — говорится в сообщении.

ВСУ начали контрнаступление в Курской области 6 февраля. По данным Минобороны, боевые действия начались в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Российские войска отразили атаки и сохранили контроль над двумя селами под Суджей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Могу чего-то не знать». Трамп заявил, что поговорил с Путиным. Как на это отреагировали в Кремле?

      Европейские правые партии решили «сделать Европу снова великой»

      Захарова высказалась об отключении Прибалтики от БРЭЛЛ

      Автобус столкнулся с легковушкой в Москве

      В Германии призвали не ждать Трампа и завершить конфликт на Украине

      Главу российского города заключили под стражу за взяточничество

      Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным при одном условии

      Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию

      Российские войска отразили контратаки ВСУ в Курской области

      Россиянин описал поездку в Гонконг фразой «напала сумасшедшая китаянка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше