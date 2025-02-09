Российские войска отразили контратаки ВСУ в Курской области

Минобороны: Российская армия отразила три контратаки ВСУ в Курской области

Российская армия отразила три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военные группировки войск «Север» нанесли удар по 12 украинским бригадам в 16 населенных пунктах области. Потери вражеских сил на этом направлении за последние сутки превысили более 320 военнослужащих.

В ходе контратаки были уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты (БМП), три бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, 26 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Также были уничтожены пункт управления БПЛА и два склада боеприпасов, добавили в ведомстве.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58,8 тыс. военнослужащих, 355 танков, 259 боевых машин пехоты, 204 бронетранспортера», — говорится в сообщении.

ВСУ начали контрнаступление в Курской области 6 февраля. По данным Минобороны, боевые действия начались в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Российские войска отразили атаки и сохранили контроль над двумя селами под Суджей.