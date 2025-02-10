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08:24, 10 февраля 2025Россия

Стало известно о переброске к Судже в Курской области свыше трехсот бойцов ВСУ

ТАСС: К Судже в Курской области перебросили свыше 320 бойцов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к Судже в Курской области свыше трехсот военнослужащих с территории Сум и Чернигова. Об этом стало известно источнику ТАСС в силовых структурах.

«Командование ВСУ продолжило наращивать группировку в Суджанском районе, перебросив подразделения на тяжелой технике из Чернигова, резервные роты десантников и штурмовиков из Сум», — сообщил собеседник агентства.

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По его данным, численность переброшенных резервов составляет свыше 320 человек. Других данных о ситуации источник не привел.

ВСУ начали перебрасывать резервы в Курскую область после неудачного контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Сообщалось, что в течение ночи 7 февраля ВСУ перебрасывали личный состав в район Суджи из Сумской области. Впоследствии стало известно, что в Курскую область направилась часть сил противника из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья.

ЖЗЛ
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