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11:58, 7 февраля 2025Россия

Появились подробности о переброшенных в Курскую область резервах ВСУ

ТАСС: ВСУ перебросили в Курскую область силы из Красноармейска и Славянска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Курскую область часть сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Подробности об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Противник перебросил на курский участок фронта часть сил из районов Красноармейска, Славянска и Доброполья», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, ВСУ пытаются перебросить в Курскую область наиболее боеспособные подразделения. В Донбассе в связи с этим остаются недавно мобилизованные штрафники, заявили в силовых структурах.

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Ранее о том, что в течение прошедшей ночи ВСУ перебрасывали личный состав в район Суджи Курской области, писал военкор Юрий Котенок. По его данным, ВСУ за ночь перебросили из Сумской области Украины личный состав и военную технику, в том числе тяжелую.

Украина предприняла попытку контратаки в Курской области в четверг, 6 февраля. ВСУ пытались прорваться в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены. В Минобороны впоследствии уточняли, что отражать атаки ВСУ помогали в том числе добровольческие отряды «Ветераны», «Арбат» и операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

ЖЗЛ
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