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08:08, 7 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло новые подробности контратаки ВСУ в Курской области

МО: Штурмовые подразделения в Курской области разгромили десантники и морпехи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Контратаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области отражали десантники, морпехи и добровольцы. Новые подробности о ситуации в российском приграничье привело Минобороны, передает ТАСС.

Отражать атаки ВСУ помогали в том числе добровольческие отряды «Ветераны», «Арбат» и операторы беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Штурмовые подразделения ВСУ им удалось остановить и разгромить при поддержке авиации и артиллерии.

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Сообщения о контрнаступлении ВСУ начали появляться у военблогеров и военкоров днем в четверг, 6 февраля. Они заявляли, что Украина бросила на прорыв бронетехнику и задействовала танки Abrams.
Колонну из 400 украинских бойцов на технике НАТО заметили движущейся со стороны Суджанского района по направлению к Беловскому району.

Впоследствии Минобороны подтвердило, что 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Все атаки противника были отражены, Россия сохранила контроль над двумя селами под Суджей.

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