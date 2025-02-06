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14:10, 6 февраля 2025Россия

ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

ВСУ пошли в новое контрнаступление под Курском колонной из 400 военных
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку контрнаступления в Курской области. Утром 6 февраля войска противника начали наступательные действия от хутора Колмаков.

Украинские военные взяли курс к населенному пункту Плехово. На прорыв они бросили бронетехнику производства НАТО, включая американские танки Abrams. При этом были задействованы два трала разминирования, четыре танка и около 10 боевых бронемашин.

К настоящему моменту вражеские войска уже понесли ощутимые потери — неподалеку от населенного пункта Уланок они потеряли несколько единиц западной техники.

Кадр: Telegram-канал «Romanov Лайт»

Для наступления Украина задействовала колонну из 400 солдат

Колонну из 400 украинских бойцов на технике НАТО заметили движущейся со стороны Суджанского района по направлению к Беловскому району. Российские военкоры сообщают, что противник начал продвижение небольшими группами вдоль трассы со стороны Махновки.

В данный момент идут активные бои на подступах к селу Уланок. Вооруженные силы (ВС) России отбивают атаки сразу трех батальонов ВСУ, пытающихся прорваться на танках и бронемашинах. По ним работают авиация и артиллерия ВС РФ, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бьют по скоплениям живой силы противника, однако погодные условия серьезно осложняют задачу.

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Авторы Telegram-канала «Архангел Спецназа» заметили, что сражения на данном участке идут особенно напряженно. «Идут бои у населенного пункта Уланок, бои тяжелые, погодные условия для работы БПЛА плохие», — заявили на канале.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что войска противника не ослабляют натиск, пытаясь продвинуться на одном из участков, при этом он не назвал конкретные населенные пункты и направление, по которому следуют ВСУ.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный блогер предположил направление, в котором ВСУ намерены расширить наступление

Нельзя исключать, что параллельно с натиском в районе населенного пункта Уланок украинские войска захотят двинуться к одному из районных центров Курской области — поселку Глушково. Свое предположение на этот счет выдвинул военный блогер Михаил Звинчук.

Он отметил, что ВСУ, вероятно захотят расширить контрнаступление. Об этом свидетельствует тот факт, что, в отличие от ожесточенных боев за Уланок, армия Украины не попыталась закрепиться близ Черкасской Конопельки и Фанасеевки, продвинувшись вглубь региона.

Боестолкновения продолжаются (…) С мест подтвердили выдвижение колонны ВСУ в направлении Русской Конопельки

Михаил Звинчуквоенный блогер

Военблогер добавил, что в скором времени движение украинских войск, вероятно, зафиксируют и на других участках Курской области.

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