ВСУ пошли в контрнаступление в Курской области на танках Abrams. Сообщается о тяжелых боях

ВСУ пошли в новое контрнаступление под Курском колонной из 400 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку контрнаступления в Курской области. Утром 6 февраля войска противника начали наступательные действия от хутора Колмаков.

Украинские военные взяли курс к населенному пункту Плехово. На прорыв они бросили бронетехнику производства НАТО, включая американские танки Abrams. При этом были задействованы два трала разминирования, четыре танка и около 10 боевых бронемашин.

К настоящему моменту вражеские войска уже понесли ощутимые потери — неподалеку от населенного пункта Уланок они потеряли несколько единиц западной техники.

Для наступления Украина задействовала колонну из 400 солдат

Колонну из 400 украинских бойцов на технике НАТО заметили движущейся со стороны Суджанского района по направлению к Беловскому району. Российские военкоры сообщают, что противник начал продвижение небольшими группами вдоль трассы со стороны Махновки.

В данный момент идут активные бои на подступах к селу Уланок. Вооруженные силы (ВС) России отбивают атаки сразу трех батальонов ВСУ, пытающихся прорваться на танках и бронемашинах. По ним работают авиация и артиллерия ВС РФ, операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бьют по скоплениям живой силы противника, однако погодные условия серьезно осложняют задачу.

Авторы Telegram-канала «Архангел Спецназа» заметили, что сражения на данном участке идут особенно напряженно. «Идут бои у населенного пункта Уланок, бои тяжелые, погодные условия для работы БПЛА плохие», — заявили на канале.

Военкор Юрий Котенок сообщил, что войска противника не ослабляют натиск, пытаясь продвинуться на одном из участков, при этом он не назвал конкретные населенные пункты и направление, по которому следуют ВСУ.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военный блогер предположил направление, в котором ВСУ намерены расширить наступление

Нельзя исключать, что параллельно с натиском в районе населенного пункта Уланок украинские войска захотят двинуться к одному из районных центров Курской области — поселку Глушково. Свое предположение на этот счет выдвинул военный блогер Михаил Звинчук.

Он отметил, что ВСУ, вероятно захотят расширить контрнаступление. Об этом свидетельствует тот факт, что, в отличие от ожесточенных боев за Уланок, армия Украины не попыталась закрепиться близ Черкасской Конопельки и Фанасеевки, продвинувшись вглубь региона.

Боестолкновения продолжаются (…) С мест подтвердили выдвижение колонны ВСУ в направлении Русской Конопельки Михаил Звинчук военный блогер

Военблогер добавил, что в скором времени движение украинских войск, вероятно, зафиксируют и на других участках Курской области.