Военный блогер заявил о возможном расширении наступления ВСУ в Курской области

Военблогер Звинчук: Нельзя исключать планы ВСУ атаковать в направлении Глушково

Нельзя исключать планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать не только в районе населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, но и в направлении одного из райцентров в Курской области — поселка Глушково. О возможном расширении нового наступления написал военный блогер Михаил Звинчук, который пишет в Telegram под псевдонимом Рыбарь.

По мнению военблогера, движение ВСУ может наблюдаться и на других участках.

Звинчук отметил, что бои идут уже близ Уланка, а в Черкасской Конопельке и Фанасеевке ВСУ задерживаться не стали и продолжили движение вглубь. «Боестолкновения продолжаются (...). С мест подтвердили выдвижение колонны ВСУ в направлении Русской Конопельки», — написал в блоге Звинчук.

О новом наступлении ВСУ в Курской области стало известно 6 февраля. Предположительно, Украина бросила на прорыв бронетехнику, впереди которой идут машины с тралами — специальным оборудованием для разминирования. Также сообщалось, что в новом наступлении ВСУ задействовали танки Abrams.