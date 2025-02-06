Mash сообщил, что ВСУ задействовали танки Abrams в наступлении в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали танки Abrams в новом наступлении в Курской области. Об этом в четверг, 6 февраля, пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в шесть утра бойцы ВСУ двинулись от хутора Колмаков в сторону села Уланок, задействовав два трала разминирования, четыре танка, в том числе производства США, и около 10 боевых бронемашин. Живая сила оценивается в три батальона общей численностью 500 человек.

Ранее военный блогер Михаил Звинчук заявил, что нельзя исключать планы ВСУ атаковать не только в районе Уланка и Черкасской Конопельки, но и в направлении поселка Глушково. По его мнению, движение ВСУ может наблюдаться и на других участках.

О новом наступлении ВСУ в Курской области и боях в районе села Уланок 6 февраля сообщили военблогеры. По их данным, по украинским бойцам работает российская авиация и артиллерия. Часть наступающей техники уничтожена.