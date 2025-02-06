«РВ»: ВСУ начали наступление в Курской области, на прорыв брошена бронетехника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новое наступление в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, украинские войска начали наступательные действия утром 6 февраля. Они стремятся выйти к населенному пункту Плехово, указано в сообщении.

ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, впереди которой идут тралы — машины разминирования. «РВ» заявляет, что украинские войска уже понесли потери — несколько единиц техники они потеряли неподалеку от населенного пункта Уланок.

Ранее ситуацию в Курской области оценил президент России Владимир Путин. Он назвал ее сложной. В этой связи глава государства попросил врио главы региона Александра Хинштейна уделять особое внимание жителям.