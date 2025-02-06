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12:48, 6 февраля 2025Россия

ВСУ начали новое наступление в Курской области

«РВ»: ВСУ начали наступление в Курской области, на прорыв брошена бронетехника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали новое наступление в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным канала, украинские войска начали наступательные действия утром 6 февраля. Они стремятся выйти к населенному пункту Плехово, указано в сообщении.

ВСУ бросили на прорыв бронетехнику, впереди которой идут тралы — машины разминирования. «РВ» заявляет, что украинские войска уже понесли потери — несколько единиц техники они потеряли неподалеку от населенного пункта Уланок.

Ранее ситуацию в Курской области оценил президент России Владимир Путин. Он назвал ее сложной. В этой связи глава государства попросил врио главы региона Александра Хинштейна уделять особое внимание жителям.

ЖЗЛ
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