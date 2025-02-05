Путин охарактеризовал ситуацию в Курской области

Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал ситуацию в регионе очень сложной. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что ровно два месяца назад он поручил Хинштейну организовать работу в Курской области, назначая его на должность. «Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал российский лидер.

Также во время общения с врио губернатора Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям региона в размере 150 тысяч рублей недостаточными. Президент пообещал поручить правительству проработать вопросы о дополнительных компенсациях за утрату собственности.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины составил 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно-напряженная.