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19:54, 5 февраля 2025Россия

Путин охарактеризовал ситуацию в Курской области

Путин назвал ситуацию в Курской области очень сложной
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном назвал ситуацию в регионе очень сложной. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что ровно два месяца назад он поручил Хинштейну организовать работу в Курской области, назначая его на должность. «Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал российский лидер.

Также во время общения с врио губернатора Путин назвал выплаты потерявшим имущество жителям региона в размере 150 тысяч рублей недостаточными. Президент пообещал поручить правительству проработать вопросы о дополнительных компенсациях за утрату собственности.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко оценил ущерб региона от вторжения Вооруженных сил Украины составил 750 миллиардов рублей. По его словам, обстановка в приграничье все еще стабильно-напряженная.

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