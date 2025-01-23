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12:51, 23 января 2025Экономика

Ущерб Курской области от вторжения ВСУ оценили

Карнаушко: Ущерб Курской области составил 750 миллиардов рублей
Вячеслав Агапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ущерб Курской области от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) составил 750 миллиардов рублей. Так оценил ситуацию исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко, его цитирует ТАСС.

«Обстановка стабильно-напряженная. Ущерб Курской области (оценивается на сумму) порядка 750 миллиардов рублей», — пояснил чиновник.

Минобороны уже представило список из 158 населенных пунктов Курской области, где как минимум в 16 из них есть полностью или частично разрушенные дома. В качестве примера врио губернатора региона Александр Хинштейн привел один из населенных пунктов Беловского района, где в результате атаки украинских дронов одномоментно сгорели порядка трех домов на одной улице.

Врио замгубернатора региона Сергей Стародубцев заявил, что предварительный ущерб агропромышленному комплексу (АПК) Курской области от атак ВСУ оценили более чем в 100 миллиардов рублей. Таковы были подсчеты на 18 января 2025 года, по словам чиновника, оценка нанесенного ВСУ ущерба еще продолжается, и в будущем эта цифра вырастет.

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