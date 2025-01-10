Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в Курской области

Губернатор Хинштейн: ВС РФ продолжают продвигаться в Курской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают продвигаться в Курской области, что позволяет расширять работу по обследованию поврежденных и разрушенных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) домов. Об этом заявил глава российского региона Александр Хинштейн, передает ТАСС.

По словам губернатора, Минобороны предоставило список из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные. В качестве примера он привел один из населенных пунктов Беловского района, где в результате атаки украинских дронов одномоментно сгорели порядка трех домов на одной улице.

«Рассчитываю на то, что Минобороны будет далее предоставлять новые населенные пункты. Слава богу, наши ВС продолжают теснить ВСУ. Это означает, что возможности для работы нашей возрастают и расширяются», — заявил Хинштейн.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее Хинштейн заявил, что часть населенных пунктов региона оказалась стерта с лица земли. По его словам, полностью оценить разрушения невозможно до тех пор, пока российские территории не будут окончательно освобождены.