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19:46, 19 декабря 2024Россия

Часть населенных пунктов в Курской области оказалась стерта с лица земли

Хинштейн: часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли». Такими словами временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн описал ситуацию в российском приграничье, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«С высокой вероятностью, мы понимаем, что часть [территорий] полностью либо частично снесены с лица земли, и нам предстоит отстраивать все это заново», — обозначил Хинштейн.

Врио главы региона также прокомментировал слова президента России Владимира Путина во время прямой линии о необходимости восстанавливать утраченную инфраструктуру. «Работа, без преувеличения, предстоит колоссальная», — отметил он.

При этом Хинштейн не смог перечислить количество населенных пунктов, которые пострадали в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, сделать этого невозможно до тех пор, пока окончательно территории не будут освобождены.

Ранее Путин пообещал, что российские военные точно выбьют ВСУ с территории Курской области, после чего можно будет оценивать ущерб. Он уточнил, что на восстановление российского региона выделили около 108 миллиардов рублей.

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