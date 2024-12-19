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12:47, 19 декабря 2024Россия

Путин пообещал восстановить Курскую область

Президент России Путин пообещал восстановить Курскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области обязательно восстановят. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) точно выбьют с территории Курской области, после чего можно будет оценивать ущерб. Затем начнется восстановление.

«Уже сейчас выделено на эти цели где-то 108 миллиардов рублей. (...) Все восстановим. И все, кто нуждаются в восстановлении жилья, все будут удовлетворены в этом смысле, получат все, что причитается», — добавил президент.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины, и налаживание в них мирной жизни.

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