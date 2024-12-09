Хинштейн назвал самую сложную для властей Курской области задачу

Хинштейн: главная задача курских властей — восстановление населенных пунктов

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал самой сложной и главной задачей региональных властей восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ), и налаживание в них мирной жизни. Об этом политик написал в Telegram.

Хинштейн добавил, что уже сегодня ждет предложения регионального правительства, чрены которого сейчас также находятся в статусе врио, по пересмотру восстановления жилья в приграничье. По его словам, люди не должны ждать выплат компенсации и сами искать подрядчиков. «Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем», — подчеркнул глава региона.

Хинштейн также подчеркнул, что видит большую нехватку диалога между властью и населением региона. Он отметил, что люди задают вопросы, ответы на которые не получают. Чтобы избегать таких ситуаций в будущем, врио губернатора поручил подготовить предложения о новом механизме связи с жителями.

Ранее Хинштейн впервые прокомментировал скандал с хищениями при укреплении границы в Курской области. Он выразил готовность оказывать содействие в расследовании уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений, с которой связали отставку бывшего главы региона Алексея Смирнова.