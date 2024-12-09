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17:04, 9 декабря 2024Россия

Хинштейн прокомментировал скандал с хищениями при укреплении границы в Курской области

Хинштейн: никакого снисхождения тем, кто уличен в хищении при укреплении границы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале прокомментировал хищения при укреплении границы в приграничном регионе. Он пообещал не давать никакого снисхождения тем, кто уличен в коррупционном скандале.

Хинштейн выразил готовность оказывать содействие органам следствия в связи с расследованием уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничье.

«Мы — не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами — крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет», — обозначил врио главы российского региона.

Он также заявил, что в случае, если факты, вскрытые следствием, найдут официальное и процессуальное подтверждение, то он намерен настаивать на максимально строгом наказании для виновных. «Это уже не просто коррупция и воровство, а нечто большое, находящееся в моем понимании за гранью добра и зла», — заключил чиновник.

В понедельник, 9 декабря, Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку. Он предложил покаяться чувствующим за собой грехи курским чиновникам. Врио главы российского региона также объявил, что без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы и кризисной системе управления.

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