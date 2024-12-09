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10:51, 9 декабря 2024Россия

Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил правительство региона в отставку. О подписании соответствующего указа он сообщил в ходе оперативного совещания, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте».

«В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ как временно исполняющего обязанности [губернатора] об отставке правительства», — сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что до проведения выборов главы Курской области и формирования нового кабмина все члены регионального правительства будут работать в статусе врио.

Ранее политик подчеркнул, что не собирается менять состав правительства Курской области. Он также добавил, что внимательно познакомится с региональным руководителем.

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Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область в ходе встречи 5 декабря. Экс-глава региона Алексей Смирнов в своем обращении к жителям заявил, что его перевели на новую должность, пообещав оправдать возложенную на него ответственность. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 6 декабря заявил, что бывший губернатор сам подал в отставку и новое место его работы еще не известно.

ЖЗЛ
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