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01:02, 6 декабря 2024Россия

Смирнов обратился к жителям Курской области

Смирнов пообещал помогать Курской области на новом месте службы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что будет продолжать помогать региону на новом месте службы. Об обратился к жителям в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что переходит на новое место службы. «На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — пообещал он.

Ранее стало известно, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков.

Президент России Владимир Путин назначил новым главой области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

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