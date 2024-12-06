Подсчитана продолжительность срока Смирнова на посту главы Курской области

ТАСС: Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков, пишет ТАСС.

Как пишет агентство, Смирнова назначили временно исполняющим обязанности (врио) Курской области 15 мая, а в сентябре победил на выборах. В полноправном статусе главы региона, без приставки врио, он пробыл главой региона 80 дней.

На период руководства Смирнова пришлась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. На выборах в сентябре он одержал победу с 65 процентами голосов.