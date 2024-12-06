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00:27, 6 декабря 2024Россия

Подсчитана продолжительность срока Смирнова на посту главы Курской области

ТАСС: Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков, пишет ТАСС.

Как пишет агентство, Смирнова назначили временно исполняющим обязанности (врио) Курской области 15 мая, а в сентябре победил на выборах. В полноправном статусе главы региона, без приставки врио, он пробыл главой региона 80 дней.

На период руководства Смирнова пришлась атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. На выборах в сентябре он одержал победу с 65 процентами голосов.

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