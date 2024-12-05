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22:48, 5 декабря 2024Россия

Хинштейн возглавил Курскую область

Путин назначил Хинштейна губернатором Курской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Депутата Госдумы Александра Хинштейна назначили врио губернатора Курской области, следует из указа президента России Владимира Путина.

В разговоре с главой госудаства новый губернатор подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны.

Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе Кремля. На выборах в сентябре он одержал победу с 65 процентами голосов.

Хинштейн занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Парламентарий был избран от одномандатного округа в Самарской области.

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