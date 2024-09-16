Глава атакованного украинскими войсками региона России вступил в должность

Глава атакованной ВСУ Курской области Алексей Смирнов вступил в должность

Глава атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) региона России вступил в должность — губернатором Курской области стал Алексей Смирнов, сообщает пресс-служба обладминистрации в своем Telegram-канале.

«Алексей Борисович Смирнов вступил в должность губернатора Курской области», — говорится в сообщении.

Смирнов победил на выборах главы региона, набрав 65,28 процента голосов избирателей.

С мая по сентябрь 2024 года Смирнов занимал должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, сменив на этом посту Романа Старовойта. Последнего назначили министром транспорта России.

До назначения в должность губернатора Смирнов занимал пост первого заместителя главы региона — председателя правительства Курской области.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. 10 сентября российская армия объявила о начале масштабного контрнаступления. По последним данным, в регионе освободили 10 населенных пунктов.