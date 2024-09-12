Освобожденные в Курской области 10 населенных пунктов нанесли на карту

В течение двух минувших суток российские войска освободили десять населенных пунктов Курской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны. Поселки, из которых Вооруженные силы России выбили украинские подразделения, нанесли на карту.

Согласно отчету, который опубликовало оборонное ведомство, всего было освобождено десять населенных пунктов. В боях за них участвовали военнослужащие группировки войск «Север».

Какие населенные пункты освободили ВС России Апанасовка

Бяхово

Вишневка

Викторовка

Внезапное

Гордеевка

Краснооктябрьское

Обуховка

Снагость

10-й Октябрь

Судя по карте, поселки находятся вдоль рек Мужица, Снагость и Малая Локня. Они расположены южнее райцентра Коренево и западнее города Суджа. Уже после освобождения населенных пунктов российским военным пришлось отбивать контратаку украинских подразделений у поселка Снагость.

Изображение: Яндекс Карты

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что обстановка для российских войск в Курской области — хорошая.

Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление ВС России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, ВС действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.