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12:46, 12 сентября 2024Россия

В России заявили о «переломе тренда» в атакованной Украиной Курской области

Политолог Марков: контрнаступление ВС России переломило тренд в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продолжающееся контрнаступление Вооруженных сил (ВС) России в атакованной Украиной Курской области «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

По оценке Маркова, ВС России действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем. «Контрнаступление армии России идет третий день. И не очень энергично. Но идет (...) Это контрнаступление скорее только сменило инициативу (...) И переломило негативный тренд на позитивный», — написал в блоге политолог.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа.

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Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в Курской области. По неофициальным данным, украинские войска выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев. Также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. В свою очередь, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об освобождении около десяти населенных пунктов, однако их названия не привел.

ЖЗЛ
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