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15:08, 7 декабря 2024Россия

Хинштейн отказался менять правительство Курской области

Хинштейн заявил, что не намерен менять правительство Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что не намерен менять правительство региона. Слова парламентария приводит РИА Новости.

«Не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я очень внимательно познакомлюсь с каждым из членов правительства, руководителями региона», — сказал он.

Хинштейн также выразил надежду, что руководство области сможет «свой профессионализм, эффективность продемонстрировать не на словах, а на деле».

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области складывается непростая ситуация. «Еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — подчеркнул врио губернатора.

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