Хинштейн назвал ситуацию в Курской области непростой

Врио губернатора Курской области Хинштейн назвал ситуацию в регионе непростой

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что ситуация в регионе непростая, но он надеется на его скорое освобождение. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, еще не вся курская, российская земля освобождена от врага. Но верю, что это произойдет очень и очень быстро», — отметил Хинштейн. Он назвал ситуацию в области тяжелой и объяснил, что она требует огромного объема работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Для этого, по словам врио главы Курской области, необходима помощь местных жителей. «Опять же, без прямой обратной связи жителей мы не сможем сделать так, чтобы все происходило и законно, и справедливо», — добавил Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что на новой должности будет стараться работать максимально открыто.