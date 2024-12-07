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13:52, 7 декабря 2024Россия

Хинштейн поделился планами на работу в Курской области

Хинштейн пообещал работать в Курской области максимально открыто
Вячеслав Агапов
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет стараться работать максимально открыто. Его слова приводит РИА Новости.

5 декабря президент России Владимир Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент подчеркнул, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление». В Госдуме Хинштейн занимал должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Предыдущий глава Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию.

«Я буду стараться работать максимально открыто и, будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями», — поделился планами Хинштейн.

По словам политолога, завкафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимира Слатинова, Хинштейн — политик федерального уровня с очень большими связями. Он может выступать в роли лоббиста и координатора, но у него нет достаточного управленческого опыта, компетенций, связанных с организацией процессов управления на месте, предупредил эксперт.

Ранее появилась информация, что отставка Смирнова может быть связана с хищениями при строительстве защитных укреплений. По данным Mash, скоро может быть возбуждено уголовное дело в отношении заместителей экс-главы региона Алексея Дедова и Романа Денисова.

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