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02:42, 6 декабря 2024Россия

Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Какие задачи поставил перед ним президент?

Путин назначил депутата Госдумы Хинштейна врио губернатора Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин своим указом назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

В разговоре с главой государства новый руководитель региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны.

Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе Кремля. На выборах в сентябре он одержал победу с 65 процентами голосов.

Хинштейн занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Парламентарий был избран от одномандатного округа в Самарской области.

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Путин назвал поставленные перед Хинштейном на посту главы Курской области задачи

Владимир Путин назвал задачи, которые будут стоять перед Александром Хинштейном на посту главы Курской области. Российский лидер подчеркнул, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление».

По мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом

Владимир Путин президент России

Самым главным для Хинштейна на посту губернатора будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», добавил глава государства.

Хинштейн прокомментировал назначение

Новый глава Курской области пообещал президенту России приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

Я вам безмерно благодарен и признателен, поэтому со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи

Александр Хинштейн врио губернатора Курской области

Выборы губернатора Курской области могут быть назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года, уточнили в Избиркоме региона.

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Володин прокомментировал назначение Хинштейна

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал назначение Хинштейна, отметив, что он умеет решать проблемы, которые волнуют жителей региона, слышит население и защищает интересы людей.

У него должно все получиться. Со своей стороны, будем помогать ему в социально-экономическом развитии Курской области, оказании помощи людям

Вячеслав Володинспикер Госдумы

Он напомнил, что депутат возглавляет один из ключевых комитетов нижней палаты российского парламента — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Кроме того, политик умеет работать в регионе.

Володин отметил, что депутат избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей, он одержал победу на конкурентной основе, несмотря на сложный процесс.

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