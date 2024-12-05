Названа предварительная дата выборов губернатора Курской области

Избирком: выборы главы Курской области могут назначить на сентябрь 2025 года

Выборы губернатора Курской области могут быть назначены на единый день голосования в сентябре 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Избирком региона.

«Выборы могут быть назначены на единый день голосования 14 сентября 2025 года», — назвали в регионе предварительную дату голосования.

Ранее депутата Госдумы Александра Хинштейна назначили врио главы Курской области. Новый губернатор пообещал президенту России Владимиру Путину приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

Глава государства заявил, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление».

