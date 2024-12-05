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23:16, 5 декабря 2024Россия

Путин назвал поставленные перед Хинштейном на посту главы Курской области задачи

Путин назвал задачи для Хинштейна после освобождения части Курской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Ramil Sitdikov / Sputnik / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал задачи, которые будут стоять перед Александром Хинштейном на посту главы Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление». «По мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом», — сказал Путин.

Самым главным для Хинштейна на посту губернатора будет организация работы «по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», добавил глава государства.

Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе Кремля. На выборах в сентябре он одержал победу с 65 процентами голосов.

Хинштейн занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Парламентарий был избран от одномандатного округа в Самарской области.

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