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23:47, 5 декабря 2024Россия

Володин прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области

Володин: назначенный врио главы Курской области Хинштейн умеет решать проблемы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, назначенный указом президента России Владимира Путина врио главы Курской области, умеет решать проблемы людей и слышит население. Таким образом назначение прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов нижней палаты российского парламента — комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Кроме того, политик умеет работать в регионе.

Володин отметил, что депутат избирался по одномандатным округам от Самарской и Нижегородской областей, он одержал победу на конкурентной основе, несмотря на сложный процесс.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что Хинштейн способен решать проблемы, которые волную жителей Курской области, он защищает интересы людей.

Новый губернатор пообещал президенту России Владимиру Путину приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

Глава государства заявил, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление».
Предыдущий губернатор Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе Кремля.

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