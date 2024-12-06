В России объяснили причины назначения Хинштейна врио главы Курской области

Политолог Слатинов: Хинштейн является политиком федерального уровня

Назначенный врио главы Курской области Александр Хинштейн является политиком федерального уровня с очень большими связями, который может выступать в роли лоббиста и координатора. Так причины назначения чиновника на пост прокомментировал политолог, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов, чьи слова приводит РБК.

«Хинштейн — это политик федерального уровня с очень большими связями. Он может выступать в роли лоббиста и координатора. Но у него нет достаточного управленческого опыта, компетенций, связанных с организацией процессов управления на месте. С моей точки зрения, это может стать определенной проблемой, как для него самого, так и для Курской области», — сказал специалист.

Уход Алексея Смирнова с поста губернатора региона политолог объяснил тем, что он был кабинетным чиновником и ему не хватало политического и управленческого веса. Слатинов также подчеркнул, что после протестов отселенных жителей региона, недовольных решением их проблем и оказанием помощи, стало понятно, что областная власть не справляется со всем масштабом задач.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил Хинштейну временно возглавить Курскую область. Экс-губернатор приграничного региона Алексей Смирнов объявил об отставке. Он пояснил, что его перевели на другую должность.